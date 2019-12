Si stacca braccio croce Osservanza

(ANSA) - BOLOGNA, 5 DIC - Si è staccato un braccio della croce dell'Osservanza a Bologna, una grande struttura di legno che si trova sui colli, a poca distanza dalla città. E' successo nella tarda mattinata.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere il pezzo della struttura con l'aiuto di due autogru. Il Comune è al lavoro per gli interventi di urgenza e per progettare il restauro.