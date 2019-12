Morricone-Tornatore aprono Salone on Ert

(ANSA) - BOLOGNA, 5 DIC - Saranno due premi Oscar, due maestri della musica e del cinema, Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore a inaugurare - domani pomeriggio sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole - il progetto 'Salone on Ert', frutto della collaborazione tra Emilia-Romagna Teatro Fondazione e il Salone Internazionale del Libro di Torino.

I due 'giganti' si confronteranno, insieme allo storico del cinema e critico cinematografico Emiliano Morreale, partendo dal libro 'Ennio, un maestro' edito nel 2018 da HarperCollins, intrecciando parole e riflessioni sul cinema, sulla storia, sull'arte. 'Salone on Ert', spiega una nota, punta a fare del teatro "non solo un luogo di programmazione e produzione di spettacoli, ma un punto di incontro tra realtà culturali cittadine e nazionali e tra artisti e spettatori per osservare e discutere insieme del nostro presente e i grandi temi dell'attualità, sui cambiamenti nella storia e sull'arte".