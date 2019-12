C.Italia: 2-1 al Frosinone, Parma agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Il Parma si è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa Italia, in cui affronterà la Roma, battendo per 2-1 il Frosinone nel match dei 16/i giocato oggi al 'Tardini'. Emiliani in vantaggio al 20' pt con gol di Siligardi, pari ciociaro al 26' st con Trotta, rete della vittoria parmigiana al 47' st con Hernani su rigore. (ANSA).