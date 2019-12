A Rimini '1938 Ma che razza di…stampa!'

(ANSA) - BOLOGNA, 05 DIC - A 81 anni dalla promulgazione delle leggi razziali - emanante dal governo italiano tra il settembre e il dicembre del 1938 - si aprirà domenica a Rimini, al Museo della Città, la mostra bibliografica e documentaria '1938 Ma che razza di…stampa! giornali, manifesti, immagini e documenti (1938-1944)' curata dall'antiquario e collezionista Giovanni Luisè.

La mostra - in programma fino al 15 gennaio prossimo - pone l'accento sui documenti e la pubblicistica del tempo che portò all'adozione, in Italia, delle leggi razziali, a partire dal 'Manifesto sulla purezza della razza italiana' passando per articoli, vignette, manifesti sul tema cui si aggiungono le leggi e i decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale insieme a documenti manoscritti. (ANSA).