Scontro tra due auto, morto a Forlì

(ANSA) - FORLÌ, 2 DIC - Un uomo di 56 anni è morto a Forlì in un incidente stradale. Al volante di una Mercedes si è scontrato frontalmente con una Bmw, guidata da un forlivese di 27 anni. Lo scontro, avvenuto in mattinata nei pressi della frazione di San Martino in Strada all'altezza di una rotatoria che permette di accedere alla nuova tangenziale, è stato particolarmente violento. Ancora da stabilirne le cause, ma in quel momento pioveva forte e la strada era particolarmente viscida. Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati negli abitacoli semidistrutti e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarli ed affidarli al personale del 118. Chiesto anche l'intervento dell'elicottero, rimasto però bloccato per le avverse condizioni meteo. Il 27enne è stato trasportato al trauma center dell'ospedale di Cesena in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Per il 56enne, ricoverato a Forlì, non c'è stato nulla da fare: è morto dopo alcune ore dal ricovero.