Razzismo, tabellino juniores modificato

(ANSA) - BOLOGNA, 2 DIC - Un tabellino che riporta il risultato di una partita di calcio juniores, giocata nel Bolognese, dove un marcatore non viene chiamato col suo nome ma con la dicitura negro. A segnalarlo la Airone Football Club 1983 di Calderara di Reno che, su Facebook, ha riassunto i fatti.

"Sabato la nostra squadra - si legge - ha giocato in trasferta a Pianoro con lo Sporting Pianorese 1955. Una partita normale come tante. Finita con la nostra vittoria sul campo per 4 a 0 e nulla di particolare da segnalare. Qualcuno dello Sporting Pianorese, però, evidentemente non l'ha presa bene e ha pensato bene di vendicarsi segnalando al sito Tuttocampo.it, dove vengono riportati i tabellini delle partite dilettantistiche, i marcatori della partita nella maniera che si vede nella foto". E cioè con la parola negro scritta tre volte". Lo Sporting Pianorese 1955, riporta ancora il post, "ha immediatamente stigmatizzato l'accaduto e ha preso le distanze dall'episodio.

Tuttocampo.it ha rimosso il contenuto e bloccato il responsabile".