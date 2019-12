Da Guercino a Boulanger, mostra a Reggio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 2 DIC - Il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospita dal 7 dicembre all'8 marzo la mostra 'Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio. Diffusione di un'immagine miracolosa', promossa dal Comitato per le celebrazioni del 4/o centenario della Basilica della Ghiara con la collaborazione dei Musei civici. Un percorso iconografico che testimonia a un tempo un'esperienza artistica d'eccezione e la diffusione del culto mariano nei primi decenni del '600 in Italia. In esposizione opere di maestri quali Lanfranco, Guercino, Lana, Boulanger, Scarsellino, Bononi. Fra i prestatori, chiese e istituzioni tra cui il Museo nazionale di Capodimonte, le Gallerie degli Uffizi e la Pinacoteca civica di Cento (Ferrara).

"E' una mostra che parla di donne - dice l'assessore alla cultura Annalisa Rabitti - di una particolare che è il simbolo della madre, e che abbiamo deciso di inaugurare non a caso in una settimana dedicata anche a una figura come Nilde Iotti e di chiuderla l'8 marzo, giornata internazionale della donna".