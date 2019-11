Sarri, CR7 si allena bene,deve crescere brillantezza

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - "L'alternanza in avanti è normale, abbiamo tre giocatori di livello mondiale. Fa venire mal di testa? No, quello viene a chi ne ha tre scarsi...". Maurizio Sarri si gode l'abbondanza in attacco che lo costringe a far ruotare Dybala, Ronaldo e Higuian: "Stanno facendo bene e hanno potenzialità enorme - aggiunge il tecnico bianconero -. Ronaldo probabilmente deve crescere in brillantezza, ma è normale. Ieri ha fatto un buon allenamento, in parte con noi e in parte seguendo un programma personalizzato". (ANSA).