Calcio: Pioli, serve Milan con stesso spirito ma più qualità

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Stefano Pioli chiede al Milan "lo stesso spirito" avuto contro Lazio, Juventus e Napoli ma "maggiore qualità" per fare tre punti contro il Parma e "migliorare la classifica". "In questo momento - spiega Pioli in conferenza - dobbiamo rafforzare il concetto di gruppo, essere uniti, coesi e compatti ci può aiutare ad uscire da questo momento. Si lavora giornalmente con l'obiettivo di cambiare la nostra classifica. Dobbiamo essere più precisi ed alzare la qualità delle nostre giocate. Nel corso del campionato ci sono sempre partite che pesano più dei soliti tre punti che sono già molto importanti. Credo che la possibilità non bussa alla nostra porta, siamo noi che dobbiamo sfondare questa porta per andarci a prendere l'opportunità". Contro il Parma saranno indisponibili Paquetà (risentimento muscolare) e Caldara, che oggi giocherà con la Primavera. (ANSA).