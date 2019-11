Bonaccini, da voto E-R messaggio a Paese

"Se vinciamo in Emilia-Romagna, possiamo mandare un messaggio al Paese". È l'auspicio espresso da Stefano Bonaccini, al termine del suo intervento sul palco dell'iniziativa di Italia Viva a Bologna, a cui ha partecipato anche Matteo Renzi. L'ex premier ha confermato l'appoggio al governatore uscente alle prossime Regionali di gennaio: "Bonaccini deve vincere per il bene di tutti", ha spiegato Renzi. Bonaccini ha ricordato di non aver condiviso la scissione. "Rimango orgogliosamente nel Pd, ma vi ringrazio per l'affetto: da Matteo fino all'ultimo militante". Esponenti di Iv faranno parte della lista del presidente: "Dobbiamo giocare una partita che allarghi il campo il più possibile e io voglio anche andare a conquistare voti da chi ha scelto il M5s", ha spiegato Bonaccini, convinto che "se la nostra proposta passa qui e arriva a Roma, si può tornare anche al governo del Paese".