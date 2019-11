Bimbi prematuri più esposti a infezioni

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - I neonati prematuri rischiano di contrarre infezioni batteriche maggiormente rispetto a quelli a termine. È quanto emerge da un recente studio dell'Università di Modena e Reggio Emilia pubblicato sulla rivista Plos One e coordinato dalla Neonatologia dell'Aou di Modena, diretta dal professor Alberto Berardi.

Il centro modenese ha coordinato i punti nascita della regione Emilia-Romagna in uno studio condotto su oltre 146mila neonati dal 2009 al 2012, a caccia di infezioni batteriche. Uno studio retrospettivo, effettuato quindi sul "passato", che - spiegano i ricercatori - "costituisce ad oggi la più grande indagine epidemiologica sul tema mai realizzata in Italia".