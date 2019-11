F1: Binotto "Vettel e Leclerc non devono considerarsi avversari"

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'obiettivo in casa 'Rossa' è chiudere al meglio la 2019, dopo il doppio 'zero' amaro sul circuito brasiliano. Proprio su questo punto è intervenuto ai microfoni di Sky il team principal Mattia Binotto: "L'importante era parlare tutti insieme, analizzare e capire la dinamica.

Quando queste cose succedono, c'è sempre qualcosa che crea tutte le dinamiche successive. Ed è su questo che dobbiamo lavorare con entrambi". Particolare importanza sul rapporto tra Leclerc e Vettel: "Loro due non devono vedere nel proprio compagno il primo avversario. Ma meglio che sia successo quest'anno, anche in vista dell'anno prossimo. Ci ha permesso di guardarci tutti negli occhi, di parlarne ed essere sicuri che non capiti più".

