Allerta Po rossa solo vicino al Delta

Rimane rossa in Emilia-Romagna solo nella parte finale dell'asta del fiume Po l'allerta della Protezione civile regionale per criticità idraulica. La piena, infatti, ormai è defluita verso il delta e per domani, 30 novembre, si prevedono condizioni di tempo stabile. In Emilia il codice di allerta è ora giallo nella pianura emiliana occidentale, arancione nella parte centrale, sempre per gli effetti del transito della piena.