++ Mihajlovic: primario, siamo ancora in fase precoce ++

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - "Siamo ancora in una fase precoce. Abbiamo bisogno di tempo per cercare di capire la risposta finale" del paziente, "per monitorare Sinisa, le possibili complicanze". Così Michele Cavo, primario dell'Ematologia del policlinico Sant'Orsola di Bologna. Sinisa Mihajlovic, sottolinea Cavo, è stato circondato da "un affetto trasversale" che "gli ha dato forza". Ma "a dispetto di questo carattere estremamente robusto e vigoroso si è sempre fidato ciecamente di noi anche quando i 'no' gli stavano stretti".

