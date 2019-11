Mihajlovic: 4 mesi difficili, medici straordinari

"In questi quattro mesi difficili ho conosciuto medici straordinari, infermieri che mi hanno curato, sopportato e supportato. So che ho un carattere forte, anche difficile". Così Sinisa Mihajlovic, ha esordito in conferenza stampa al Dall'Ara, fermandosi più volte per la commozione. "Chi meglio di loro - ha aggiunto facendo i nomi - può capire quanto sia difficile fisicamente e psicologicamente affrontare una cosa del genere. Voglio ringraziare tutti di cuore. Ho capito subito che ero nelle mani giuste".

All'inizio della conferenza stampa, fuoriprogramma: i giocatori del Bologna entrano a sorpresa. "Non dovevate essere in campo?", li accoglie con ironia Sinisa: "Fanno di tutto per non allenarsi". Al tecnico il saluto del

capitano Blerim Džemaili a nome di tutti i rossoblu.