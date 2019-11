Teatro: a Bologna sul palco attori senza fissa dimora

(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - 'Racconti dell'ultima stanza' è il progetto dell'Amorevole Compagnia Pneumatica che prevede 'The twilight room. Ai confini della società' spettacoli teatrali con persone senza fissa dimora e la rassegna 'Temporanea' di teatro sociale, negli spazi CostArena e teatro Alemanni a Bologna, poi anche a Parma e Reggio Emilia.

'The twilight room' vedrà in scena (30/11, 1/12 e 7/12) attori professionisti e apprendisti, che hanno conosciuto la vita di strada e partecipato all'attività didattica della compagnia, per sei episodi diversi e autoconclusivi, due per serata. Si racconta del Twilight Hotel, che accoglie persone senza fissa dimora, ma che nasconde un'altra attività perché gli 'homeless' ospitati vengono legati, torturati e uccisi dinanzi a una telecamera, per 'snuff movie' da vendere Dark web. Ma tutto giocato sul filo del paradosso e di uno humour nero di satira sociale. 'Temporanea' (dal 3 al 7/12) vedrà impegnate cinque compagnie, con due titoli a sera. (ANSA).