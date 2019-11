Ravenna capitale 2022 dei 'Dragon Boat', le canoe cinesi

(ANSA) - RAVENNA, 28 NOV - L'Emilia-Romagna, con Ravenna, ha vinto la candidatura per ospitare nel 2022, nel Bacino della Standiana, il Campionato Europeo di Dragon Boat, le canoe cinesi, per Squadre nazionali. Il Campionato richiama 3.500 atleti per una decina di giorni che, assieme ai loro accompagnatori, generano circa 80.000 presenze turistiche. Nel novembre 2020 il Palasport di Fidenza (Parma) ospiterà invece l'European Indoor Dragon Boat Championship, dove si svolgeranno gare di dragon boat con l'utilizzo di simulatori.

"Abbiamo l'obiettivo di fare, del Bacino della Standiana, il punto di riferimento europeo per le competizioni dei Dragon Boat e per gli appuntamenti nazionali e internazionali di canottaggio", annuncia l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Proprio la Standiana aveva già ospitato nel 2014 il Campionato mondiale per club di Dragon Boat, con la presenza di oltre 5.400 atleti di 129 club, provenienti da 27 nazioni, e un bilancio di oltre centomila presenze turistiche. (ANSA).