F1: Leclerc promette, Vettel e io saremo meno aggressivi

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Vettel ed io saremo meno aggressivi, il Brasile non si ripeterà più". Dopo l'incidente di Interlagos che ha messo fuori gara le due Ferrari, e' Charles Leclerc da Abu Dhabi a fare mea culpa. "Serviranno più attenzione e spazio nei nostri duelli, ma restiamo liberi di lottare - ha detto il pilota monegasco della rossa - Colpe? Lui non doveva andare a sinistra e io dovevo fare di più per evitarlo. Ne abbiamo parlato a Maranello, quando ero al simulatore e credo non accadrà più". (ANSA).