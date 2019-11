Lucio Dalla, tutta la discografia in vinile

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La discografia completa di Lucio Dalla arriva in edicola, dal 3 dicembre, con 22 dischi da collezione.

La carriera del cantautore bolognese "riavvolta" per intero, il percorso di un artista capace di spaziare con disinvoltura dalla sperimentazione beat alla canzone d'autore, dall'avanguardia musicale fino alla lirica, dall'elettronica alla musica classica.

Per la prima volta verranno rilasciati su vinile alcuni storici dischi (anche in formato doppio album) della sua discografia - come "Canzoni", "Lucio", "Il contrario di me", "Ciao" ed "Angoli nel cielo" - con altri introvabili che torneranno disponibili.

Ogni uscita della collezione, curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music, verrà arricchita da un fascicolo corredato di immagini rare, racconti inediti e interviste ad amici e artisti con cui Dalla ha collaborato durante il suo percorso artistico: da Carlo Conti a Renzo Arbore, da Fiorella Mannoia a Ron e Pupi Avati, dal produttore Alessandro Colombini al chitarrista Ricky Portera.

La prima uscita della collana sarà dedicata al capolavoro "Come è profondo il mare" (1977), il primo album in cui l'artista si dedicò alla stesura dei testi: otto tracce indimenticabili, da "Quale allegria" a "Il cucciolo Alfredo", da "Corso Buenos Aires" a "Disperato erotico stomp".

Sono molti i contenuti inediti della collana, una vera grande occasione per guardare da nuove angolazioni l'opera di un artista straordinario, capace di affascinare ascoltatori di ogni generazione con la sua poetica raffinata. (ANSA).