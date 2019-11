Insulti razzisti dagli spalti, identificato l'autore

E' stato identificato dai carabinieri di Bagnolo in Piano il responsabile degli insulti razzisti arrivati domenica dagli spalti durante la partita di calcio del campionato di Eccellenza fra la locale Bagnolese e l'Agazzanese, squadra piacentina. Si tratta di un 45enne residente nel Modenese. Il match era stato sospeso dall'arbitro dopo che al 27' del primo tempo il portiere del club ospite, il 37enne senegalese Omar Daffe aveva deciso di abbandonare il campo per gli insulti a sfondo razziale ricevuti dagli spalti. Le offese sarebbero arrivate da un'unica persona. Ora, sul piano penale, bisognerà vedere se il portiere presenterà denuncia. In ogni caso sono state attivate le procedure per il Daspo.