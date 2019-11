'Romagnoli Dop' sbanca il Web,14 mln visualizzazioni

(ANSA) - BOLOGNA, 26 NOV - La 'romagnolità', conquista il Web. Sono state quasi 14 milioni - 13.867.406 a voler essere pignoli - le visualizzazioni della serie online 'Romagnoli Dop', interpretata dal comico e attore riccionese Paolo Cevoli che la scorsa estate sui suoi canali social - Youtube e Facebook - ha raccontato in tredici puntate le peculiarità della gente di Romagna, quello strano impasto, per dirla a suo modo, di "sburonaggine, patachismo e ignorantezza".

Peculiarità - raccontate sulla Rete da duecento tra imprenditori e artisti, cuochi e scrittori, turisti e persone comuni - particolarmente apprezzate dalla platea digitale, non solo romagnola. Il 59,5% degli spettatori che si sono soffermati sulle 'fatiche' di Cevoli condivise con l'Apt Servizi dell'Emilia-Romagna e Visit Romagna proviene da Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte e altre regioni italiane. Sono state circa 360.000 le interazioni generate complessivamente, di cui oltre 12.000 con commenti al 99% positivi.

"Io ci ho messo la faccia da 'pataca' che sono - spiega Cevoli in conferenza stampa - e anche il cuore per raccontare l'amore che ho per questa terra. Che ho cercato di raccontare in maniera comica ma anche affettiva e poetica". L'attenzione rivolta alla serie, aggiunge "è stata la conferma che tutti ci vogliono bene.

Il 99% dei commenti positivi - scherza - mi è anche in po' dispiaciuto: non avere neanche un 10% di haters…Non li abbiamo avuti nemmeno facendo qualche 'cazzatina' qua e là".(ANSA).