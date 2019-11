Sequestrati 235 uccelli a Reggio Emilia

Blitz dei carabinieri forestali alla Fiera Internazionale Ornitologica che si è tenuta nel weekend a Reggio Emilia. I militari hanno sequestrato 235 uccelli, per un valore commerciale di oltre 20mila euro, e 487 confezioni di farmaci veterinari, denunciando 13 persone (alcuni stranieri, mentre altri risiedono nelle provincie di Barletta-Andria-Trani, Reggio Calabria, Napoli, Torino, Cosenza, Udine, Trento e Brescia) con le accuse, a vario titolo, di contraffazione ed uso abusivo di pubblici sigilli, illecita detenzione e commercio di avifauna protetta, ricettazione, frode in commercio, acquisto di cose di sospetta provenienza, esercizio abusivo della professione, commercio di medicinali guasti o imperfetti e persino resistenza a pubblico ufficiale. Gran parte degli esemplari sarebbero stati catturati illecitamente, risultando muniti di anelli identificativi contraffatti per quanto riguarda le dimensioni, lo spessore, l'altezza ed il diametro esterno.