La Quinta di Mahler chiude la stagione a Bologna

La stagione concertistica del Teatro Comunale di Bologna si conclude giovedì 28 novembre alle 20.30 all'Auditorium Manzoni con una delle pagine più imponenti e impegnative del repertorio, la Sinfonia N. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler. Un ulteriore tassello al ciclo sinfonico del compositore austriaco dopo la Sesta, che ha avviato il cartellone con la direzione di Juraj Valčuha, e la Seconda, diretta invece da Asher Fisch. Sul podio dell'Orchestra del Comunale debutta l'israeliano Dan Ettinger, pianista e per oltre dieci anni baritono prima di intraprendere la carriera di direttore. Attualmente è a capo dell'Opera di Israele e direttore principale dell'Orchestra sinfonica israeliana e degli Stuttgarter Philharmoniker.