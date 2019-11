Maltempo, E-R richiede stato emergenza

Firmata e inviata, in mattinata, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale - a causa dei danni arrecati dal maltempo che si è abbattuto sull'Emilia-Romagna in questi giorni - al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

A seguito degli effetti delle precipitazioni sono stati stimati oltre 202 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico, di cui 45 per attività di soccorso e assistenza alla popolazione; esecuzione di interventi di massima urgenza e maggiormente necessari e opere di riduzione del rischio e di messa in sicurezza.

Dal 2 al 20 novembre sono state diramate 17 allerte: 4 di livello rosso, 5 arancione e 8 giallo per criticità idraulica, idrogeologica, per temporali, vento, neve, stato del mare e criticità costiera. Per fronteggiare le emergenze sono state messe in campo 450 squadre di organizzazioni di volontariato.