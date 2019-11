Cispadana, più risorse e un'analisi

Un investimento di ulteriori 100 milioni di euro, "entro due mesi la validazione del progetto definitivo" e "un'analisi dell'impatto di sostenibilità" ambientale sociale ed economica dell'opera. In questo modo "ci sono tutte le condizioni per arrivare al cantiere a fine 2020 o nei primi mesi del 2021". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele Donini ha presentato le novità sulla Cispadana, l'autostrada che collegherà Reggiolo-Rolo nel Reggiano a Ferrara. Insieme al governatore Stefano Bonaccini, Donini ha illustrato il progetto adeguato alle prescrizioni della Valutazione di impatto ambientale e il cronoprogramma a sindacati, imprese e istituzioni che aderiscono al Patto per il Lavoro, poi ai cronisti ha spiegato: "Autobrennero ha manifestato la volontà di ricapitalizzare la società Arc, incaricata delle progettazione e della realizzazione. Nel 2020 la Regione, essendo concedente, svolgerà la Conferenza dei servizi l'attuatore realizzerà il progetto esecutivo e il cantiere".