Sassuolo: De Zerbi, perdere così brucia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 NOV - Decisamente amareggiato il tecnico del Sassuolo, De Zerbi, per la sconfitta con la Lazio: "Brucia perdere così, perché abbiamo a lungo tenuto testa ad una squadra fortissima. E lo abbiamo fatto continuando a giocare, pareggiando il loro vantaggio e costruendo anche i presupposti per il 2-1. Ho cambiato nella seconda parte della ripresa perché non poteva fare altro, ma non è che la Lazio abbia fatto granché, a livello di occasioni. Purtroppo non siamo una squadra furba o sgamata, e abbiamo pagato nel finale questa poca scaltrezza". "Alla fine sono andato dall' arbitro - ha concluso il tecnico - per dirgli che con lui sono sfortunato, e oggi ne ho avuto la conferma. Sul loro gol c'è, a mio avviso, fallo su Magnanelli e sarei curioso anche di rivedere la gomitata di Bastos a Boga che Chiffi ha sanzionato con il cartellino giallo: non so se ci stesse con la dinamica del corpo o fosse da rosso".

