Calcio:"avanti guerriero",al Dall'Ara striscione per Mihaijlovic

BOLOGNA, 24 NOV - "Avanti Sinisa nostro guerriero".

È lo striscione esposto dalla curva 'Bulgarelli' dello stadio Dall'Ara di Bologna poco prima del fischio di inizio della partita col Parma per mister Mihaijlovic, assente come previsto dalla panchina. Il tecnico dei rossoblù è a Roma, in famiglia, e si è collegato in video qualche momento prima della partita con la squadra. Dalla curva si è levato anche il coro "Per Sinisa olè, per Sinisa olè".