Calcio: Genoa; Motta, voglio vincere dominando l'avversario

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - "La strada giusta è quella intrapresa a Napoli. Voglio provare a vincere, dominando l'avversario". Thiago Motta ha le idee chiare su come sconfiggere il tabù trasferta (la vittoria manca da 10 mesi) e risalire in classifica. Lunedì il Genoa giocherà a Ferrara contro la Spal, sfida fondamentale per la lotta alla salvezza.

"La Spal sa benissimo cosa fare in campo e questa è una vittoria dell'allenatore. Mi aspetto una partita durissima e difficilissima. La Spal ha un'idea precisa di gioco e soprattutto corre tantissimo, lotta sempre dal primo all'ultimo minuto. Noi dovremo essere bravi a eguagliare la loro voglia e il loro agonismo".

Sfida che il Grifone dovrà affrontare senza il miglior attaccante, Kouamé, fermato da un infortunio. "Lunedì giocheremo anche per lui - ha detto il tecnico -. Mi dispiace tantissimo: mi auguro recuperi il più presto possibile, non solo per il Genoa ma per lui stesso. Alla sua età sta passando un momento difficile, quanto accaduto (rottura legamento crociato) lo farà crescere. La sua assenza sarà uno stimolo non solo per gli attaccanti, ma per tutta la squadra. Anche perché, non si vincono le partite solo coi gol degli attaccanti, ma anche con quelli dei centrocampisti che si inseriscono, o dei difensori".

(ANSA).