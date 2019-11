Strumenti musicali alla Rocchetta Mattei

Alcuni strumenti musicali meccanici della Collezione Marini sono stati collocati in forma permanente negli spazi aperti al pubblico della Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi (Bologna): da sabato 23 novembre i visitatori del castello potranno così ammirare parte della collezione raccolta dall'industriale romagnolo Marino Marini (1907-1985) e in grado di stimolare sia l'amore per la musica, sia l'interesse per la geniale meccanica che consentiva la produzione automatica del suono e la fruizione 'popolare' di ogni tipo di musica.

Gli strumenti, tutti restaurati e funzionanti, sono un organo portativo, un piano melodico, un Orchestrion Regina, un Piano Debain, un grafofono, un grammofono a tromba e uno in stile Liberty. Nel 2020 è in programma l'ampliamento dell'esposizione permanente.

Il complesso monumentale della Rocchetta Mattei, parzialmente ristrutturato, è di proprietà della Fondazione Carisbo ed è concesso in comodato d'uso al Comune di Grizzana Morandi per attività espositive e museali.