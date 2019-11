Presidente Corte di Appello in pensione

Dal 2 dicembre il presidente della Corte di appello di Bologna Giuseppe Colonna andrà in pensione.

Il magistrato compirà 70 anni a marzo e ha anticipato di qualche mese i tempi.

"Sono molto contento dell'esperienza fatta in Corte - ha detto all'ANSA - e del rapporto avuto con i colleghi magistrati, con gli avvocati, le istituzioni e con chi circonda il mondo della giustizia. Non posso lamentarmi di nulla, sia a livello cittadino che regionale ho sempre avuto il massimo di collaborazione, nei limiti del possibile". L'ultima decisione importante presa è stata quella della data del voto delle elezioni, fissata per il 26 gennaio, dopo l'incontro con Stefano Bonaccini. Ora la Corte sarà retta da un presidente facente funzioni, Roberto Aponte, che presiede la Prima Sezione Civile, fino a quando il Csm non farà la nuova nomina.