M5s, a breve candidature per l'E-R

Scatteranno a breve le 'regionarie' del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, con gli attivisti che dai prossimi giorni potranno proporre sulla piattaforma Rousseau la propria candidatura. Lo spiega lo stesso Movimento, che dopo il voto di ieri è pronto alla campagna elettorale per le elezioni del 26 gennaio. Questa mattina alla riunione operativa con il capo politico Luigi Di Maio ha partecipato il capogruppo regionale Andrea Bertani e l'incontro è servito per fare il punto sul percorso per la selezione dei candidati per le liste. "La nostra campagna elettorale senza alleanze coi partiti - dice Bertani - partirà lunedì e terrà conto della grande voglia di partecipazione dei nostri territori che è stata espressa ieri, ma che abbiamo anche raccolto nei tanti incontri che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane Adesso è arrivato il momento di rimboccarci le maniche e di lavorare a testa bassa per far raggiungere il miglior risultato possibile al MoVimento anche in questa tornata elettorale".