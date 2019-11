Artusi 'parla' giapponese, tradotto

"La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", lo storico manuale di cucina scritto dal forlimpopolese Pellegrino Artusi, tradotto in innumerevoli lingue è ora disponibile anche giapponese. Questo grazie a un progetto voluto dalla professoressa Hiroko Kudo, sostenuto da Casa Artusi, dalla regione Emilia-Romagna e dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

La presentazione dell'uscita del manuale pubblicato dalla casa editrice Heibonsha Limited è avvenuta in Giappone in occasione della IV settimana della Cucina Italiana nel mondo, progetto di promozione finanziato dalla Regione dal titolo 'Artusi parla Giapponese'.