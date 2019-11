Abel Ferrara ospite a festival Porretta Terme

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - Il regista Abel Ferrara sarà l'ospite d'onore al Festival del cinema di Porretta Terme, nel Bolognese, che dal 7 al 14 dicembre, presenterà una sua retrospettiva e conferirà al regista il premio alla carriera. Il 6 dicembre, a 25 anni dalla scomparsa di Gian Maria Volonté, sarà inaugurata una mostra fotografica proveniente dalla Csc-Cineteca nazionale di Roma.

Previsto anche il premio Elio Petri (nel 1971 a Porretta presentò con Volontè 'La classe operaia va in paradiso'), con una giuria presieduta da Walter Veltroni che sceglierà tra sei titoli: Claudio Bonivento con 'A mano disarmata', Fratelli D'Innocenzo con 'La terra dell'abbastanza', Claudio Giovannesi e 'La paranza dei bambini', Andrea Zaccariello con 'Non sono un assassino', Marco Bellocchio e 'Il traditore', Valerio Mastandrea con 'Ride'. 'Fuori dal giro' è una selezione di film che hanno avuto una minore distribuzione, presentati dagli stessi registi. Ci sarà anche la prima italiana di 'Dance again with me Heywood!', con tra gli interpreti James Ivory. (ANSA).