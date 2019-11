Maltempo: VVf a lavoro anche per recupero animali a Budrio

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Proseguono gli interventi di soccorso nella zona di Budrio, anche oggi alle prese con gli allagamenti per l'esondazione del fiume Idice. Verso le 13, in via Rondanina, i vigili del fuoco del nucleo del soccorso acquatico hanno evacuato due persone con due cagnolini, che negli ultimi giorni erano rimasti chiusi in casa. Nella mattinata sono stati portati a termine diversi altri interventi di evacuazione di persone rimaste in casa e di animali e beni da aziende agricole e allevamenti. (ANSA).