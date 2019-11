Berardi, 'Europeo? ci proverò'

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Se conto di andare all'Europeo? Ci proverò, darò il massimo al Sassuolo e poi vedremo". Così il capitano del Sassuolo Domenico Berardi, all'indomani della vittoria record dell'Italia di Roberto Mancini contro l'Armenia.

Lo ha detto entrando all'incontro con arbitri, dirigenti, allenatori e giocatori al Parco dei Principi di Roma sul Var e le nuove regole. "Siamo qui per capire le nuove regole, vediamo cosa ci spiegheranno", ha aggiunto Berardi, chiarendo che la tecnologia in campo "è un buon aiuto per gli arbitri, adesso valuteremo gli errori fatti".