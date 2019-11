Maltempo: Vvf al lavoro nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Proseguono nel Bolognese gli interventi dei Vigili del Fuoco dopo l'ondata di maltempo che ieri ha fatto esondare diversi corsi d'acqua. Nella zona di Budrio, una delle più colpite con oltre 200 persone evacuate per l'esondazione del fiume Idice, sono una ventina gli interventi in corso per la messa in sicurezza di edifici e soccorso di animali. Molte aziende hanno riaperto stamani e sono alle prese con i danni causati dagli allagamenti.

"Budrio ha passato una giornata tremenda, che rimarrà nella sua storia e sicuramente nella mia memoria" ha scritto all'alba su Facebook il sindaco della cittadina, Maurizio Mazzanti, ringraziando vigili del fuoco, Protezione Civile regionale, forze dell'ordine e il personale del Comune.