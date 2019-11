Maltempo: Vvf a lavoro anche per animali

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Maiali e cavalli, gatti e anche api: sono alcuni degli animali portati in salvo nel pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Bologna, ancora impegnati soprattutto nella zona di Budrio per gli allagamenti causati dall'esondazione del fiume Idice. Nelle campagne fra Vedrana e località La Motta, con l'aiuto dei sommozzatori di Bologna e Ravenna sono stati messi in sicurezza gli animali presenti in diversi allevamenti e maneggi, oltre ad alcuni animali domestici. In particolare, sono stati portati in salvo dieci cavalli e tre asini e recuperate anche numerose arnie, preziose per gli apicoltori del territorio. A Vedrana i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza 11 gattini e provveduto anche a portare provviste per sfamarli. Sempre a Budrio, in aggiunta alle centinaia di persone evacuate ieri in mattinata sono state recuperate altre 13 persone che erano rimaste isolate. Il Comune fa sapere che nelle zone colpite sono in servizio pattuglie dei Carabinieri per prevenire qualsiasi episodio di sciacallaggio.