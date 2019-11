Maltempo: morte 100 pecore nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Un centinaio di pecore e una cinquantina fra maiali e mucche sono annegati, a seguito dell'esondazione del fiume Idice nella zona di Budrio, nel Bolognese. E' quanto rende noto la Coldiretti di Bologna alla luce delle piogge che sono abbattute nel corso delle ultime ore in Emilia-Romagna "Le aziende hanno subito i danni più disparati - osserva la presidente provinciale dell'associazione, Valentina Borghi -: si va dalla perdita di capi di bestiame, ai quadri elettrici coperti dal fango, dai campi allagati ai mezzi agricoli danneggiati. È prestissimo per dare delle cifre, le verifiche sono appena iniziate e in alcuni casi le aziende sono ancora allagate e quindi non raggiungibili".

Secondo un'elaborazione di Coldiretti su dati Eswd, l'Italia è stata colpita "nella prima metà di novembre da circa 6 nubifragi al giorno con pioggia torrenziale e tempeste di pioggia, vento, trombe d'aria e grandine con un aumento record del +57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".