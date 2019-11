(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - MALTEMPO: E-R, ALLERTA ROSSA SU PIANURA E COSTA FERRARESE RENO SOTTO OSSERVAZIONE, ROTTO UN'ARGINE A FINALE EMILIA Allerta rossa - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - per criticità idraulica, ossia per i fiumi sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese. Resta osservato speciale il fiume Reno con oltre 600 km di arginature da sorvegliare. Si sta organizzando una sorveglianza sui tratti arginali nella zona tra Baricella e Molinella. A Finale Emilia una parte dell'argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando. A Budrio n centinaio di pecore e una cinquantina fra maiali e mucche sono annegati dopo l'inondazione di ieri.

REGIONALI:DOMANI SERA CONFRONTO BONACCINI-BORGONZONI SU RAI3 SALVINI IN TOUR NELLE AZIENDE, STASERA 'SARDINE' A MODENA E' in programma domani sera, nello studio di 'Cartabianca' su Rai 3, condotto da Bianca Berlinguer, il primo confronto fra i due principali candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini del Pd e Luca Borgonzoni della Lega. Intanto Salvini è in tour nelle aziende in Emilia-Romagna dove torna ad attaccare la sanità della regione e la manovra del governo. Alle 19, in piazza Grande a Modena, ci sarà una nuova manifestazione delle 'sardine'.

ATTERRATO A BOLOGNA RAGAZZO PUNTO DA TRIGONE IN COSTA RICA LE SUE CONDIZIONI SONO BUONE, NON SARÀ OPERATO E' arrivato nella notte a Bologna il ragazzino genovese di 12 anni, rimasto paralizzato in Costa Rica a seguito della puntura di un trigone. Le sue condizioni sono buone. Al momento non è in programma alcun intervento chirurgico e nessuna terapia farmacologica, ha già iniziato la riabilitazione. Il paziente sta avendo un iniziale recupero motorio, come ha confermato Federico De Iure, responsabile della Chirurgia vertebrale dell'Ospedale Maggiore di Bologna.

MOLESTA LA CAMERIERA DI UN PUB, ARRESTATO A BOLOGNA IL SUO DATORE DI LAVORO HA CHIAMATO I CARABINIERI Pesanti molestie, fisiche e verbali, alla cameriera di un pub-birreria in zona Navile, a Bologna. L'autore è un impiegato bolognese di 32 anni, arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio è avvenuto ieri all'ora di pranzo mentre la ragazza, una 23enne anche lei bolognese, era seduta davanti al locale a fumare una sigaretta. Dopo aver attaccato discorso, l'uomo le ha rivolto frasi volgari per poi tentare un approccio fisico altrettanto osceno. La cameriera lo ha allontanato e si è rivolta al proprio datore di lavoro, che ha avvertito i Carabinieri.

MAXIFURTO A HERA, GUARDIA DI FINANZA DENUNCIA 5 PERSONE SONO FINITI NEI GUAI ANCHE DUE DIPENDENTI 'INFEDELI' Ci sono anche due dipendenti 'infedeli' fra le cinque persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Bologna con l'accusa di avere sottratto oltre mezzo milione di euro dalle casse di Hera.

Si tratta di due addetti delle società HeraComm e Heratech che, abusando del loro ruolo di operatori di sistema, sono riusciti a superare le barriere protettive del software aziendale creando false transazioni e manipolando le funzioni informatiche relative a bollette, rimborsi e pagamenti. In questo modo hanno fatto sparire, nel giro di tre anni, più di 500mila euro.

MINACCIAVA DA ANNI L'EX COMPAGNA, STALKER AI DOMICILIARI NEL MODENESE, LA DONNA HA FATTO DENUNCIA ALLA POLIZIA Da anni non lasciava in pace l'ex compagna, perseguitandola e minacciandola ogni volta che si presentava l'occasione. E negli ultimi mesi il suo comportamento era diventato ancora più ossessivo, costringendo la donna a modificare le proprie abitudini di vita ed addirittura a cambiare lavoro ed numero di telefono. Sono queste le ragioni che hanno spinto il gip del Tribunale di Modena, su richiesta urgente della Procura, ad emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un italiano di 34 anni (con precedenti di polizia), accusato di stalking. E' stato arrestato dalla polizia.

PORTICI BOLOGNA CANDIDATI A UNESCO, VIA A PIANO DI GESTIONE RACCOGLIE ATTIVITÀ DI TUTELA, OBIETTIVO CANDIDATURA NEL 2021 La cabina di regia per la candidatura dei portici di Bologna all'Unesco ha firmato il 18 novembre in Comune il protocollo d'intesa per la gestione, la tutela, la conservazione e la fruizione dei portici della città. Si tratta di un passaggio importante verso la stesura definitiva del dossier, che sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'Unesco. L'obiettivo è ottenere la candidatura per l'Italia nel 2021, dopo che quella di quest'anno tocca, invece, a Padova Urbs Picta.

A BOLOGNA GIOVEDÌ TORNA 'CIOCCOSHOW' E DIVENTA SOLIDALE INIZIATIVA BENEFICENZA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANT'ORSOLA Festeggia il quindicesimo anno di vita il Cioccoshow, la manifestazione, in programma da giovedì 21 a domenica 24 novembre, promossa da Cna Bologna e organizzata da BF servizi.

Confermata come location piazza XX Settembre, gli stand si estenderanno anche quest'anno in via Galliera pedonalizzata, ampliando così gli spazi a disposizione per i visitatori che affolleranno la manifestazione più dolce di Bologna. Novità del Cioccoshow 2019 sarà la partnership con la Fondazione Sant'Orsola Onlus, a sostegno dei suoi progetti. (ANSA).