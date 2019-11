Bonaccini: il 7 in piazza con le bandiere che volete

"Abbiamo bisogno di tornare là dove andavamo spesso e dove rischiamo di non tornare più". Così Stefano Bonaccini, dal palco della convention Pd in corso a Bologna, ha rinnovato l'invito all'iniziativa di piazza Maggiore a Bologna, prevista per il 7 dicembre: "Se volete darmi una mano, ognuno venga con le bandiere che gli pare". Bonaccini è anche tornato sulla manifestazione delle sardine anti-Salvini: "Attenti a strumentalizzare un movimento straordinario che mette in campo un'idea aperta e civile".