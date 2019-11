Motogp, Quartararo domina terze libere

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Nel segno di Fabio Quartararo e della Yamaha (4 moto nelle prime 6 posizioni) anche le terze libere dell'ultimo gran premio dell'anno nella motogp. Il francese della Yamaha Petronas infatti, dopo aver dominato ieri, ha confermato oggi nell'ultima sessione di prove prima delle qualifiche per il gp di Valencia, di essere al top della forma.

L'esordiente della motogp Quartararo ha preceduto di 224 millesimi il campione del mondo Marc Marquez sulla Honda, e l'australiano Jack Miller in sella a una Ducati Pramac in ritardo di 311 millesimi. Ottimo quarto tempo per Valentino Rossi, a 398 millesimi, dopo il venerdì poco entusiasmante nel quale è caduto due volte. Oggi è caduto anche Pecco Bagnaia (Pramac Racing), il pilota piemontese è stato portato alla clinica mobile per accertamenti.