Moto: Valencia, pole di Migno in Moto 3

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - L'italiano Andrea Migno (Ktm) partirà in pole position nel Gp di Valencia della Classe Moto 3, ultima prova del motomondiale. Si tratta per lui della seconda pole in carriera, la prima stagionale, conquistata col tempo di 1'38"683, davanti a due spagnoli: Marcos Ramirez (Honda) e il compagno di scuderia Jaume Masia. Settimo miglior tempo e terza fila per il campione del mondo della categoria, Lorenzo Dalla Porta; il terzo italiano nella Top 10 è Romano Fenati. Brutta caduta per Tony Arbolino, che ha dovuto fare ricorso ai controlli del centro medico. Se verrà dichiarato idoneo, scatterà dalla 12/a posizione nella griglia di domani.