Maltempo, allerta rossa nel Ferrarese

Piogge intense sono previste nelle prossime ore in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura emiliana orientale e nella costa ferrarese: per queste zone Protezione civile e Arpae hanno attivato un'allerta di codice rosso, dalle 12.30 fino alla mezzanotte del 18 novembre.

L'allerta è invece di codice arancione, per sempre per 'criticità idraulica', nel resto della regione con l'eccezione della parte occidentale per cui l'allerta è gialla. Associate alle precipitazioni sono previste nevicate che interesseranno i rilievi appenninici centro-occidentali, con una quota neve stimata che temporaneamente può scendere fino a 300-500 metri. Dalle prime ore del 17 novembre è previsto un rapido innalzamento dello zero termico, ad iniziare dal settore centrale appenninico, in estensione al settore occidentale.

Il mare è previsto agitato su tutta la fascia costiera con persistenza di condizioni di alta marea.