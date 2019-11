Bologna, Bigon 'Ibra? vedremo'

"Manca un mese e mezzo all'apertura del calciomercato, Ibrahimovic e il tecnico come già detto hanno un rapporto personale molto forte, si sono sentiti. Lui ha manifestato un'apertura all'idea di venire a Bologna, ma adesso si prenderà del tempo, dopo avere annunciato l'addio alla Mls, per valutare tutte le possibilità sul suo futuro". Così il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha ricapitolato lo stato dell'arte sull'ipotesi di Ibrahimovic in rossoblù.

"Noi siamo molto affascinati da questa situazione, ma è chiaro che non la controlliamo al 100%, la scelta è esclusivamente del calciatore, noi aspettiamo ed in caso siamo pronti e più che positivi".