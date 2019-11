Assessore-fotografo: 'Chi dice che lo scatto delle sardine è falso offende Bologna'

Fa l'assessore al bilancio in Comune a Bologna, ma la sua passione è la fotografia. E una parte del successo mediatico del movimento delle 'sardine', che giovedì ha riempito piazza Maggiore, è merito di un suo scatto, realizzato da Palazzo Comunale. La foto di Davide Conte, pubblicata dai giornali e protagonista dei social, è diventata il simbolo della serata. Conte non vuole i diritti d'autore, ma non ci sta alle critiche di chi la ritiene 'tarocca'. "E' una foto che ho fatto io - ha detto - ma che appartiene ai bolognesi e in particolare alle 15 mila sardine presenti in piazza. Per questo le persone che affermano che la nostra foto è falsa stanno facendo girare in queste ore una fake news che non offende me, ma la nostra città, la nostra storia e la nostra speranza fatta di impegno personale e quotidiano. Queste persone mi sembrano un po' perse, senza bussola, non distinguono le piazze della città. Forse devono uscire dai palazzetti e stare in piazza con le persone come abbiamo fatto noi a Bologna".