F1: Vettel, dobbiamo migliorare il grip

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La vettura era buona, ma non è stato affatto facile oggi in pista con le condizioni meteo che hanno reso complicato girare in maniera continuativa. Credo tuttavia che abbiamo capito di che cosa c'è bisogno per far progredire la vettura". Così Sebastian Vettel, dopo le seconde libere del Gp del Brasile, nelle quali è stato il più veloce con la Ferrari.

"Il mio ritmo è stato migliore sul giro secco rispetto a quello che sono riuscito a tenere in configurazione gara. In questo senso abbiamo bisogno di trovare più grip - aggiunge il pilota tedesco - lavorando sul bilanciamento della vettura per ottimizzarla in vista dei long run". "Sono convinto - conclude - che possiamo fare un passo avanti, anche se credo che la corsa non sarà facile per noi, perché mi aspetto che i valori in campo siano simili a quelli degli ultimi due Gp. Ora ci dobbiamo concentrare sulle modifiche da fare per migliorare la nostra performance. Domani capiremo meglio che cosa ci possiamo aspettare da qualifica e gara".