Basket: Sassari sfida Reggio Emilia

(ANSA) - SASSARI, 15 NOV - Dopo la corroborante vittoria in Champions League contro Strasburgo, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna si rituffa nel campionato. Testa e cuore di Gianmarco Pozzecco sono rivolti all'anticipo che domani, sabato 16 novembre, alle 20.30 al PalaSerradimigni, opporrà i suoi ragazzi alla GrissinBon Reggio Emilia. Sconfitti nel big match di domenica scorsa a Venezia, vittoriosa rivale della sfida scudetto dello scorso campionato, Sassari cerca il riscatto contro un'altra 'nemica' storica: con la squadra emiliana il Banco si è aggiudicato lo scudetto nel 2015.

"Il mio staff prepara sempre nei minimi dettagli lo studio dell'avversario, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi e al nostro percorso - avverte Pozzecco - A tratti giochiamo un basket che in pochi giocano attualmente in Europa, siamo belli da vedere - dice - e ci sono persone che si impegnano ogni allenamento sempre più, sarebbe una mancanza di rispetto nei loro confronti non dire e sottolineare quanto stiamo giocando bene".