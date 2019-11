Teatro, Lorca sogna Shakespeare

'Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate' è la nuova produzione di Emilia Romagna Teatro, realizzata in collaborazione con Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, al debutto all'Arena del Sole di Bologna dal 19 al 24 novembre. Si tratta di un progetto di teatro partecipato di Davide Carnevali che parte da due testi poco frequentati di Federico García Lorca degli anni '30, Il pubblico e Commedia senza titolo, e attinge anche a Sogno di una notte di mezza estate e Romeo e Giulietta di William Shakespeare. In scena assieme a Michele Dell'Utri, Simone Francia e Maria Vittoria Scarlattei, Carnevali riflette sul potere del teatro, sulla sua capacità di coinvolgere gli spettatori e stimolarli a un'attività critica nei confronti del teatro stesso e della società.