Mattarella oggi a Bologna con il presidente portoghese

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel pomeriggio è stato a Bologna per assistere alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum al presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, alle 15 all'Aula absidale di Santa Lucia dell'Università di Bologna. All'ingresso Mattarella è stato accolto dall'applauso di alcuni cittadini. In platea le massime autorità

locali e l'ex premier Romano Prodi.

Il Capo dello Stato e il presidente portoghese sono stati in seguito presso la Caserma Manara, sede del comando regionale dei Carabinieri dell'Emilia-Romagna, per la cerimonia di commiato.