Parte il restauro della Casa Museo Alfredo Oriani

Inizieranno entro novembre e termineranno nella primavera 2020, in modo da riaprire il complesso monumentale al pubblico e alle attività turistico-culturali a maggio, i lavori di restauro della Casa Museo Il Cardello a Casola Valsenio (Ravenna), dove lo scrittore e poeta Alfredo Oriani (1852-1909) trascorse gran parte della sua vita e scrisse le sue opere. Il progetto, presentato dall'Amministrazione comunale, è stato finanziato a livello regionale.

Il finanziamento regionale di 220.500 euro è pari al 70% della spesa prevista (315mila euro); a questo contributo si è aggiunto uno stanziamento della Fondazione Casa di Oriani per un importo di 95.000 euro. Si realizzerà così la piena fruibilità dell'immobile e dell'annesso Mausoleo e la salvaguardia di un patrimonio storico e architettonico che è elemento fondamentale dell'offerta turistico-culturale di Casola Valsenio e della Romagna Faentina. E' in corso di progettazione anche un intervento di manutenzione sul parco della villa del Cardello.